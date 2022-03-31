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متحدث باسم جونسون: بريطانيا تحتاج إلى استخدام احتياطي النفط بحذر

07:10 م الخميس 31 مارس 2022
متحدث باسم جونسون: بريطانيا تحتاج إلى استخدام احتياطي النفط بحذر

بوريس جونسون

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لندن - (د ب أ):

قال متحدث باسم بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا للصحفيين إنه لا يعرف شيئا عن وجود أي خطط لاستخدام جزء من احتياطي النفط الاستراتيجي للبلاد لمواجهة ارتفاع أسعار الخام في الأسواق العالمية، قائلا إن بريطانيا تحتاج لاستخدام مخزوناتها "بحذر".

يأتي ذلك بعد يوم واحد من تقرير لوكالة بلومبرج للأنباء عن قيام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدراسة إمكانية ضخ كمية من احتياطي النفط الأمريكي إلى الأسواق بمعدل مليون برميل يوميا على مدى عدة أشهر.

وقال ماكس بلاين المتحدث باسم جونسون "نراقب السوق على أساس الاستمرارية، ونحن مستعدون لدعم المزيد من التحركات الجماعية المطلوبة لوكالة الطاقة الدولية".

وأضاف أن بريطانيا ضخت بالفعل 2ر2 مليون برميل من المخزون الاستراتيجية كجزء من عملية دولية منسقة لضخ 7ر61 مليون برميل من احتياطيات الدول الكبرى.

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