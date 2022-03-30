بلينكن يدعو دول الشرق الأوسط للوقوف مع أوكرانيا

الجزائر - (د ب أ)

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في ختام زيارته للجزائر، اليوم الأربعاء، دول منطقة الشرق الأوسط للوقوف مع "الضحية والمبادئ " فيما يتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا، مشيرا "في حالة أوكرانيا خصوصاً، المعتدي والضحية واضحان، وقد تم انتهاك المبادئ في هذه الحرب".

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي "ليس لدي شك في أن الجزائريين يشعرون بمكانة استقلال الشعوب وذلك بالعودة لتاريخهم. والحملات الروسية العسكرية سبق لها وأن ألحقت الدمار في سوريا و ليبيا" ، مضيفا إن كان النزاع في أوكرانيا يبدو بعيداً عن منطقة الشرق الأوسط، فإنه يؤثر في حياة الشعوب خاصة ما تعلق بارتفاع أسعار المواد الغذائية".

وقال بلينكن " بعد التحدث إلى الكثير من الزملاء خلال الأيام الماضية ظهر لي جليا أن آلام الأوكرانيين محسوسة".

وفي ملف الصحراء الغربية، قال وزير الخارجية الأمريكي "نحن نركز على الدبلوماسية وعلى تقديم حل من خلالها"، مشيرا" لا يوجد تغير في موقف أمريكا من قضية الصحراء الغربية"، مواصلا نحن ندعم الدبلوماسية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة في الصحراء الغربية".