الرئيس الألماني يلغي رحلة إلى بولندا بعد مسحة إيجابية لاختبار كورونا

برلين - (د ب أ)

أعلن المكتب الرئاسي في ألمانيا اليوم الاثنين إلغاء زيارة للرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير كان مقررا أن يقوم بها غدا الثلاثاء بسبب استمرار إصابته بعدوى كورونا.

وقال المكتب إن نتيجة اختبار "بي سي آر" جاءت إيجابية مجددا، وأضاف أن الرئيس يعرب عن أسفه الشديد لإلغاء الزيارة التي كان حريصا عليها للغاية، وتابع المكتب أن من المنتظر تعويض هذه الزيارة بأسرع ما يمكن.

وكان الرئيس أجرى اختبارا للكشف عن كورونا يوم الثلاثاء الماضي وجاءت النتيجة إيجابية.

يذكر أن هذه الزيارة كانت ستكون أول زيارة خارجية لشتاينماير في فترة ولايته الثانية، حيث كان يعتزم التوجه إلى مدينة كراكاو للمشاركة في حفل تأبين للملحن البولندي كريستوف بيندريكي المتوفى في آذار/مارس 2020.

وذكر المكتب أن السفير الألماني في وارسو، ارنت فرايتاج، سينوب عن شتاينماير في إلقاء كلمة الرئيس الألماني في الحفل.

وكان شتاينماير يعتزم إجراء محادثات مع نظيره البولندي اندريه دودا وحضور مأدبة غداء معه.

وقال المكتب إن شتاينماير كان يقصد بهذه الزيارة البعث بإشارة إلى بولندا والتأكيد على دورها كشريك محوري لألمانيا.

وكان شتاينماير ينوي التوجه خلال الزيارة إلى مركز إيواء تابع لمنظمة كاريتاس الخيرية ومخصص للاجئين القادمين من أوكرانيا حيث كان شتاينماير يعتزم تقديم أدوية كتبرع للمركز، كما كان يعتزم الإشادة بالجهد البولندي الكبير في إيواء لاجئي الحرب الأوكرانية.