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وزير خارجية قطر: علاقاتنا مع مصر تتطور وتجاوزنا مرحلة التوترات

07:55 م الإثنين 28 مارس 2022
وزير خارجية قطر: علاقاتنا مع مصر تتطور وتجاوزنا مرحلة التوترات

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

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وكالات:

أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن العلاقات مع مصر في تطور، وأنه تم تجاوز المرحلة السابقة التي شابتها التوترات.

وقال الوزير القطري، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، مع الوزير سامح شكري، اليوم الاثنين إنه "نرى أن الآفاق واسع سواء لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتواصل بين البلدين على كافة المستويات".

وأكد على "أهمية دور مصر المحوري في المنطقة العربية.. ودائما سنكون داعمين أن نساعد وندعم هذا الدور وترسيخ الاستقرار في الإقليم لدينا".

من جهته، قال شكري، إنه "ليس لي أن أضيف على ما قاله وزير الخارجية القطري، ولكن لدينا تطلع لتعزيز العلاقات سواء في الإطار السياسي ومواجهة التحديات المشتركة أو التعاون الاقتصادي وكل ما له فائدة مشتركة بين البلدين والشعبين".

وأكد على "أهمية الدور الذي تلعبه في العديد من القضايا الإقليمية والدولية".

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