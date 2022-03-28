شكري: مصر ثابتة في إطار اهتمامها بدعم المسار السياسي الليبي

وكالات:

أكد وزير الخارجية، سامح شكري أن موقف مصر ثابت في إطار اهتمامها بدعم المسار السياسي الليبي، والحفاظ على وحدة واستقرار وسيادة ليبيا، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وضرورة الالتزام بالفترة الانتقالية وما تقضي به من خلال مقررات الشرعية الدولية، سواء مجلس الأمن وبيان برلين 1 و2 وباريس.

وأوضح في مؤتمر صحفي، مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يزور القاهرة، اليوم الاثنين أن "هناك أهمية للوصول لانتخابات حرة، وخروج القوات الأجنبية، والتعامل مع المرتزقة والميلشيات".

وتابع أنه "يظل تواصلنا مع كافة الأطراف لإزكاء التفاهم والتوصل لحلول سياسية بعيدا عن الصراع العسكري، وتعزيز المؤسسات الشرعية المجلس الرئاسي أو مجلس النواب، وصلاحياته في تحديد شخص رئيس الوزراء وتمكينه.. ونستمر في جهودنا بأن يتم الانتقال السلس السلمي تنفيذا لقرارات مجلس النواب في هذا الشأن".