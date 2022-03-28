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جوتيريش: خسائر بشرية كبيرة جراء الحرب في أوكرانيا

05:58 م الإثنين 28 مارس 2022
جوتيريش: خسائر بشرية كبيرة جراء الحرب في أوكرانيا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

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وكالات:

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، سقوط خسائر بشرية كبيرة جراء الحرب في أوكرانيا، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار هناك، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكانت أوكرانيا اتهمت روسيا بإجبار آلاف المدنيين على الانتقال من ماريوبول، المدينة الساحلية الاستراتيجية التي دمّرها القصف الروسي.

ويقيم نحو 5 آلاف نازح في مخيم مؤقت تحت سيطرة الروس، في بيزيميني، شرق ماريوبول، وفق ما أظهرت صور الأقمار الصناعية.

وقالت نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية، إيرينا فيريشتشوك، إن 40 ألفاً نقلوا من أوكرانيا إلى أراض يسيطر عليها الروس، دون التنسيق مع كييف.

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