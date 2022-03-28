الجيش الأوكراني يعلن عن هجمات ناجحة بالقرب من خاركيف

كييف - (د ب أ):

شنت القوات الأوكرانية هجمات مضادة ناجحة حول مدينة خاركيف في شرقي البلاد، وفقا لما أعلنه القائد العسكري الإقليمي.

وقال أوليج سينيجوبوف عبر تيليجرام أنه تم دفع القوات الروسية للتراجع من عدة مواقع يوم الأحد.

وتابع "لقد دفعنا المحتلين للعودة في اتجاه الحدود-الروسية-"

وأضاف أن مبنى سكني تعرض للقصف خلال الغارات الروسية على قرية أوسكيل في إقليم إزيوم و قتل 4 أفراد من عائلة واحدة. ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من صحة المعلومات.