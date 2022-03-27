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زلزال بقوة 6 درجات يهز شمال الإكوادور

07:10 م الأحد 27 مارس 2022
زلزال بقوة 6 درجات يهز شمال الإكوادور

زلزال الإكوادور

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كيتو - (د ب أ)

أعلن المعهد الجيولوجي في الإكوادور أن زلزالا قويا هز شمال البلاد.

وأوضح المعهد أن الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، وقع مساء أمس السبت على مسافة 18 كيلومترا قبالة ساحل إقليم إسمرلاداس وعلى عمق 13 كيلومترا في المحيط الهادي.

ولم يصدر بعد تحذير من وقوع تسونامي، وقد أعقب الزلزال وقوع عدة توابع، وتم الإبلاغ عن وقوع هزة أخف بالقرب من العاصمة كيتو.

وأفادت صحيفة "إلكومرسيو" بأن الزلزال نجم عنه أضرار في الأبنية وانقطاع للتيار الكهربائي.

تجدر الإشارة إلى أن الساحل الغربي للقارة الأمريكية المزدوجة يقع على حافة ما يعرف بحلقة النار في المحيط الهادي المعروفة بنشاطها الزلزالي العالي.

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