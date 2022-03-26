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موسكو: نعارض أي نشاط عسكري يهدد أمن شبه الجزيرة الكورية

09:29 م السبت 26 مارس 2022
موسكو: نعارض أي نشاط عسكري يهدد أمن شبه الجزيرة الكورية

علم روسيا

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نيويورك - (أ ش أ):

حذرت نائبة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة آنا إيفستينييفا، اليوم السبت، من مغبة التصعيد العسكري في شبه الجزيرة الكورية ودول المنطقة.

وقالت إيفستينيا - في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في كوريا الشمالية - إن "روسيا تعارض أي نشاط عسكري يهدد أمن شبه الجزيرة الكورية ودول شمال شرق آسيا".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

كما أعربت نائبة المندوب الروسي عن أسفها للأحداث الأخيرة في المنطقة.

يُذكر أن كوريا الشمالية أعلنت أنها أطلقت بنجاح أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات، أول أمس الخميس، في أول اختبار من نوعه منذ عام 2017.

هذا المحتوى من

Asha
موسكو الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي
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