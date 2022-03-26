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زيلينسكي يؤكد ضرورة ضمان سيادة أوكرانيا في المفاوضات مع روسيا

11:15 ص السبت 26 مارس 2022
زيلينسكي يؤكد ضرورة ضمان سيادة أوكرانيا في المفاوضات مع روسيا

فولوديمير زيلينسكي

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أوكرانيا - (أ ش أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن المفاوضات مع روسيا يجب أن تكون هادفة، ويجب أن تضمن سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وأشاد الرئيس الأوكراني في أحدث خطاب وجهه للشعب عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم السبت، بتصدي القوات الأوكرانية القوي للعملية العسكرية الروسية، مؤكدا أنه من خلال ذلك يقود المدافعون عنا، القيادة الروسية إلى فكرة بسيطة ومنطقية بشأن ضرورية المحادثات والمفاوضات".

وأضاف زيلينسكي قائلا "أن تلك المفاوضات يجب أن تكون هادفة وعاجلة وعادلة، وأن تهدف إلى التوصل إلى نتيجة"، مشيرا إلى أن 16 ألف جندي روسي قتلوا في الحرب بالفعل.. متسائلًا عن الجدوى من ذلك الأمر.

هذا المحتوى من

Asha
فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا روسيا
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