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الكويت تدين التفجير الذي استهدف مجمع هالان قرب مطار مقديشو الدولي

08:32 م الجمعة 25 مارس 2022
الكويت تدين التفجير الذي استهدف مجمع هالان قرب مطار مقديشو الدولي

وزارة الخارجية الكويتية

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الكويت - (أ ش أ):

أعربت الكويت ‏عن إدانتها واستنكارها للتفجير الإرهابي، الذي استهدف مجمع هالان بالقرب من مطار مقديشو الدولي في جمهورية الصومال الفدرالية، والذي يضم بعثة الأمم المتحدة إضافة إلى بعثات دبلوماسية أجنبية وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية- في بيان، مساء اليوم الجمعة- الوقوف إلى جانب الصومال الشقيق فيما يتخذه من إجراءات للقضاء على الإرهاب.

وشددت على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الرافض للعنف والإرهاب.. وعبرت عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية الكويتية الكويت مطار مقديشو الدولي
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