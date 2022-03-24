استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس "كورونا" في أنحاء العالم

عواصم عالمية - (أ ش أ):

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الخميس، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

سجلت بولندا 8994 إصابة ووفاة 146 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و924 ألفا و876 مصابا والوفيات إلى 114 ألفا و626 حالة.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1345 إصابة جديدة بفيروس كورونا و63 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى سبعة ملايين و144 ألفا و754 حالة والوفيات إلى 139 ألفا و865 حالة.

وفي نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 255 ألفا و244 حالة والوفيات إلى 3142.

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 978 ألفا و297 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و951 حالة.

وفي لاتفيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3324 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 784 ألفا و155 حالة والوفيات إلى 5544 حالة.

وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3271 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 946 ألفا و225 حالة والوفيات إلى 6458 حالة.

وفي هونج كونج، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 13 ألفا و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا و125 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و88 ألفا و984 حالة والوفيات إلى 6557 حالة.

وفي ليختنشتاين، تم تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 489 حالة.

وفي موريشيوس، تم تسجيل 168حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 1,888حالة.

وفي بروندي، تم تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 37,595 حالة.

وفي مالطا، تم تسجيل 415 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 3,665 حالة.

وفي سورينام، تم تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 28,404 حالة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 877 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و 84 ألفًا و568 إصابة، كما بلغت حصيلة الوفيات 8508 حالات وفاة نظرا لعدم تسجيل حالات جديدة على مدار أمس.

وفي كينيا، سجلت وزارة الصحة 8 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 323 ألفًا و333 إصابة، بينما ظل إجمالي الوفيات متوقفا عند 5647 حالة نظرا لعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة على مدار أمس.

وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 292 إصابة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 660 ألفًا و 151 حالة على مستوى البلاد منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.

وفي بروناي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 775 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 129 ألفا و81 إصابة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 90 حالة نظرا لعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة على مدار أمس.

وأبلغت سلطات الصحة في جنوب أفريقيا عن 6 حالات وفاة، و2120 إصابة جديدة، ترتفع بها حصيلة الوفيات المسجلة حتى اليوم إلى 99 ألفا و932 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 3 ملايين و709 آلاف و209 إصابات.

وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 4088 إصابة و37 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى مليونين و 823 ألفا و 415 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 64 ألفا و 826 حالة وفاة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 2116 إصابة و9 حالات وفاة خلال 24 ساعة. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى مليون و964 ألفا و129إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 15 ألفا و727 حالة وفاة.

وفي اليونان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 22 ألفا و107529 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 2 مليون و884 ألفا و100 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 27 ألفا و125 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /كاثيميريني/ اليونانية.

أما جارتها قبرص، أعلنت تسجيل 4704 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 387 ألفا و315 حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 922 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة على مدار أمس.

وأعلنت سلطات الصحة الإيطالية تسجيل 182 حالة وفاة، و81 ألفا و811 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة في إيطاليا إلى 158 ألفا و436 حالات، وإجمالي الإصابات إلى 14 مليون و153 ألفا و98 إصابة.

وفي المملكة المتحدة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 51 ألفا و762 حالة إصابة و159 حالة وفاة. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في المملكة المتحدة إلى 20 مليونا و613 ألفا و817 حالة، وتبلغ الوفيات 164 ألفا و282 حالة.

وفي هولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 39 ألفا و86 حالة إصابة و15 حالة وفاة. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في المملكة المتحدة إلى 7 ملايين و665 ألفا و726 حالة، وتبلغ الوفيات 21 ألفا و851 حالة.

وفي سويسرا، أعلن المكتب الفيدرالي للصحة العامة، تسجيل 13 ألفا و378 حالة إصابة جديدة و 3 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و386 ألفا و428 إصابة، والوفيات إلى 13 ألفا و 635 وفاة.

وفي الدنمارك، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 5 آلاف و106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليونين ة 883 ألفا و937 إصابة، كما سجلت 32 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 5 آلاف و518 حالة.