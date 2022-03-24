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وزير الخارجية المصري يؤكد على الحل السلمي للنزاع في أوكرانيا

04:43 م الخميس 24 مارس 2022
وزير الخارجية المصري يؤكد على الحل السلمي للنزاع في أوكرانيا

سامح شكري

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القاهرة- (د ب أ):

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس ضرورة بذل الجهود وتناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة وتحقيق حل سلمي للنزاع في أوكرانيا.

وفق بيان مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، تلقى الوزير شكري اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا تناول مجريات الأزمة الأوكرانية الجارية والصراع العسكري الدائر، حيث أطلعه الوزير الأوكراني على آخر التطورات والأوضاع على الصعيدين الميداني والإنساني، فضلاً عن مسار المفاوضات.

وشدد الوزير شكري على أهمية العمل نحو حقن الدماء ، مشيراً في هذا الإطار إلى اهتمام مصر ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك.

وطبقا للبيان ، أحاط الوزير شكري نظيره الأوكراني بتناوُل القضية من خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته جامعة الدول العربية ومجموعة الاتصال المنبثقة عن الجامعة، وتناولا سبل تفعيلها.

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