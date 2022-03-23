لافروف يهدد واشنطن برد ساحق إذا تعرضت روسيا لأي عمل عدائي

وكالات

هدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأربعاء، الولايات المتحدة بـ"رد ساحق" في حال تعرضت روسيا لأي عمل عدائي، حسبما ذكرت "العربية".

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت الأربعاء، طرد دبلوماسيين أمريكيين ردًا على خطوة مماثلة اتخذتها واشنطن.

وقالت الخارجية الروسية، إن طرد الدبلوماسيين الأمريكيين هو رد على طرد واشنطن دبلوماسيين روسيين من بعثة الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنها سلمت السفارة الأمريكية في موسكو أسماء دبلوماسيين أمريكيين سيتم طردهم.