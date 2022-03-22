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البيت الأبيض: أمريكا وحلفاؤها يعتزمون فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

10:27 م الثلاثاء 22 مارس 2022
البيت الأبيض: أمريكا وحلفاؤها يعتزمون فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

البيت الأبيض

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واشنطن - (د ب أ)

قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة وحلفائها يعتزمون الإعلان قريبا عن "حزمة جديدة من العقوبات" ضد روسيا.

وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أنه سيتم الاعلان عن التحركات العقابية الجديدة أثناء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوروبا لحضور قمتي الناتو والاتحاد الأوروبي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأضاف سوليفان " أن أحد العناصر الرئيسية" في الاعلان سيكون تشديد العقوبات الحالية لجعل إمكانية التفاف موسكو عليها أكثر صعوبة.

البيت الأبيض الولايات المتحدة عقوبات روسيا أوكرانيا حرب الغزو الروسي
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