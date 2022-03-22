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مدير"سي آي إيه" يزور بولندا قبل جولة بايدن الأوروبية

06:52 م الثلاثاء 22 مارس 2022
مدير"سي آي إيه" يزور بولندا قبل جولة بايدن الأوروبية

جو بايدن

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بولندا - (أ ش أ)

أفاد مسؤولون بولنديون اليوم الثلاثاء بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز، زار بولندا أمس الاثنين، في الوقت الذي تعزز فيه البلدان من تعاونهما الاستخباراتي وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكر (راديو بولندا) في نشرته الإنجليزية نقلا عن المسؤولين أن بيرنز التقى أمس الاثنين خلال زيارته لوارسو بوزير الداخلية البولندي ماريوش كامينسكي الذي يشرف على وكالات الأمن البولندية.

من جهته، صرح ستانيسلاف سارين المتحدث باسم وزير الداخلية البولندي في بيان اليوم الثلاثاء بأن الاجتماع استعرض التحديات الحالية التي تمثلها العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف سارين أن بيرنز عقد أيضا محادثات مع رؤساء وكالات الاستخبارات المدنية والعسكرية ومكافحة التجسس البولندية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي قبيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى وارسو المقررة في وقت لاحق هذا الاسبوع لعقد محادثات مع نظيره البولندي أندريه دودا بشأن الاستجابة الدولية للحرب الروسية في أوكرانيا.

هذا المحتوى من

Asha
جو بايدن وزير الداخلية البولندي ماريوش كامينسكي أوكرانيا
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