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شكري يبحث مع نظيره التايلاندي سبل تطوير العلاقات بين البلدين

12:49 م الثلاثاء 22 مارس 2022
شكري يبحث مع نظيره التايلاندي سبل تطوير العلاقات بين البلدين

سامح شكري

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القاهرة - أ ش أ

عقد وزير الخارجية سامح شكري‬⁩ اليوم الثلاثاء مباحثات مع نظيره التايلاندي دون برامودويناي وذلك على هامش الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بباكستان.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، كما تبادل الوزيران الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام.

كان شكرى قد التقى فى وقت سابق اليوم على هامش الاجتماعات مع وزير خارجية كازاخستان مختار تليوبيردي، حيث ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

هذا المحتوى من

Asha
سامح شكري تايلاند منظمة التعاون الإسلامي باكستان
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