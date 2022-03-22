تقرير: قتيل وعدد كبير من الجرحى في احتجاجات بالسودان

الخرطوم- (د ب أ):

لقي فتى سوداني حتفه وأصيب عدد كبير من المتظاهرين الذين شاركوا في موجة احتجاجات جديدة خرجت أمس بالسودان رفضا لحكم الجيش ومنددة بغلاء المعيشة.

وذكرت "لجنة أطباء السودان المركزية" أن فتى يبلغ من العمر 17 عاما قتل في منطقة ود نوباوي بأم درمان.

ووفقا لموقع "سودان تريبيون" فإن من بين الولايات التي شهدت احتجاجات القضارف وبورتسودان وسنار والجزيرة.

ويشهد السودان احتجاجات منذ أكتوبر الماضي رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها الجيش، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، فيما ينفى الجيش ذلك.