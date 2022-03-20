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زيلينسكي يطالب إسرائيل بالتخلي عن الحياد وإرسال معدات عسكرية إلى بلاده

07:29 م الأحد 20 مارس 2022
زيلينسكي يطالب إسرائيل بالتخلي عن الحياد وإرسال معدات عسكرية إلى بلاده

فولوديمير زيلينسكي

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كييف - (بي بي سي)

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي عبر الفيديو إن بلاده مثلها مثل إسرائيل تواجه خطر " التدمير الشامل".

وتساءل زيلينسكي عن السبب وراء عدم إرسال إسرائيل أسلحة دفاع جوي إلى أوكرانيا لحمايتها من الغارات الجوية الإسرائيلية.

كذلك شدد الرئيس الأوكراني على أن الوقت قد حان لكي تقدم إسرائيل على اختيار أي طرف تنحاز إليه.

وكانت إسرائيل تسعى إلى أن تلتزم دور الوسيط المحايد، لكن كييف تقول إنه لا وساطة بين " طرف معتدي وأخر يتعرض للاعتداء"

هذا المحتوى من

BBC
فولوديمير زيلينسكي إسرائيل أوكرانيا
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