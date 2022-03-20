مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن يبحث إحلال هدنة خلال شهر رمضان

صنعاء- (أ ف ب):

قال مكتب هانس جروندبرغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إنه يناقش هدنة محتملة في اليمن، حيث يقاتل تحالف تقوده السعودية جماعة الحوثي، خلال شهر رمضان الذي يبدأ في مطلع أبريل.

وذكر المكتب أن جروندبرج التقى السبت 19 مارس 2022 مع كبير مفاوضي الحوثيين "ومسؤولين عمانيين في مسقط لمناقشة مشاورات الأمم المتحدة الجارية، وجهود معالجة الوضع الإنساني المتدهور في اليمن بما يتضمن هدنة محتملة في شهر رمضان المبارك. ويواصل المبعوث المباحثات مع أطراف النزاع".