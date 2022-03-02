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الرئيس الألماني لبوتين: ليس هناك تبرير لهذه الحرب

10:11 م الأربعاء 02 مارس 2022
الرئيس الألماني لبوتين: ليس هناك تبرير لهذه الحرب

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير

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برلين - (د ب أ)

طالب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بشكل ملح بإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وعلى هامش صلاة السلام في كنيسة العذراء في مدينة دريسدن، قال شتاينماير اليوم الأربعاء: "لا يوجد تبرير لهذه الحرب"، وتابع أنه ليس هناك أحد ولا حتى أي رئيس روسي " يمكنه أن يبرر أمام التاريخ ما يحدث في أوكرانيا ونزوح مئات الآلاف ووفاة أناس أبرياء وتدمير بلد، ولذلك نناشد الرئيس الروسي: أوقف هذه الحرب الآن".

وأضاف وزير الخارجية الألماني الأسبق الذي ظهر برفقة زوجته إيلكه بودنبندر، أنه ليس من الشجاعة الهجوم على بلد جار أصغر " لكن من الشجاعة إيقاف هذه الحرب، وهذا ما نطالب به الآن".

ورأى شتاينماير أن كنيسة العذراء في دريسدن تعمل من أجل السلام والمصالحة على نحو غير موجود في أي مكان آخر تقريبا، "لكننا نعرف أيضا أنه بينما نحن هنا نصلي في هذه الكنيسة ونستمع إلى حفل السلام، هناك غارات تقع في نفس الساعة على مدن خاركييف وماريوبول ومدن أوكرانية أخرى وهناك أناس يموتون في أوكرانيا".

كانت كنيسة العذراء في دريسدن تعرضت للتدمير في الحرب العالمية الثانية، وجرى إعادة بنائها بتبرعات من كل أنحاء العالم وتم افتتاحها في عام 2005، وهي تعد الآن رمزا للسلام والمصالحة.

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