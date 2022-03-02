كييف بعد حصار طويل تستعد في هدوء مخيف للتصدي للقوات الزاحفة من كل الاتجاهات

كييف- (بي بي سي):

حذر رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية السكان من اقتراب توغل القوات الروسية داخل المدينة، وحثهم على البقاء في منازلهم والاستعداد للدفاع عن كييف.

وقال رئيسُ البلدية فيتالي كليتشكو إن القوات الروسية تعيد انتشارها بشكل أفضل، وبدأ القتال فعليا في ضواحي العاصمة.

لكنه أضاف "نحن نستعد وسندافع عن كييف. أناشد جميع سكان كييف ألا يفقدوا ثباتهم".

وقد قاومت كييف حتى الآن المحاولات الروسية للاستيلاء عليها في خضم العملية العسكرية التي شنتها موسكو فجر الخميس الماضي على أوكرانيا.

وقد رصد اقتراب قافلة عسكرية روسية بطول 65 كم، واتجهت من الشمال نحو وسط كييف، ويعتقد محللون أن القافلة تتمركز لتقديم دعم لوجيستي عند محاولة التوجه إلى داخل العاصمة من الغرب.