أوكرانيا تبذل قصارى جهدها لمساعدة الأفارقة على الإجلاء إلى بلدانهم

كييف- (أ ش أ):

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الأربعاء أن الحكومة الأوكرانية تبذل قصارى جهدها، لمساعدة الأفارقة على الإجلاء والعودة بأمان إلى بلدانهم الأصلية .

وكتب كوليبا في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوركنفورم) الأوكرانية، أن الغزو الروسي لأوكرانيا أثر على الأوكرانيين والرعايا الأجانب بعدة طرق مدمرة، وأن الأفارقة الذين يسعون للإجلاء هم أصدقاؤنا ويحتاجون إلى فرص متساوية للعودة إلى بلدانهم بأمان، وأن الحكومة الأوكرانية لا تدخر جهدا لحل هذه المشكلة.

ودخلت روسيا في حرب مع أوكرانيا في 24 فبراير بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولليوم السابع على التوالي، قصفت القوات الروسية ودمرت منشآت البنية التحتية الرئيسية، بصواريخ أصابت المباني السكنية، ورفعت أوكرانيا رسميًا دعوى قضائية ضد روسيا الاتحادية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.