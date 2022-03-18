دول البلطيق الثلاث تعلن طرد 10 من الدبلوماسيين الروس

ريجا - (د ب أ):

أعلنت دول البلطيق الثلاث إستونيا ولاتفيا وليتوانيا اليوم الجمعة، أن 10 من الدبلوماسيين الروس أصبحوا أشخاصا غير مرغوب فيهم وأمرتهم بمغادرة البلاد.

وبناء على طلب وزارات الخارجية في تالين وريجا وفيلنيوس ، يتعين على موظفي السفارات الروسية في عواصم الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) المغادرة خلال بضعة أيام.

وقالت البلدان الثلاث اليوم الجمعة، إن أسباب عمليات الطرد هي أن أنشطتهم "لم تكن متوافقة مع وضعهم الدبلوماسي". كما جاء في الإعلان أن القرار كان أيضا بمثابة تعبير عن التضامن مع أوكرانيا التي تعرضت لهجوم روسي.

وأمرت إستونيا ولاتفيا بطرد ثلاثة من الدبلوماسيين الروس في كل منهما، بينما طالبت ليتوانيا أربعة من موظفي السفارة مغادرة البلاد. وتم إبلاغ السفراء الروس في عواصم دول البلطيق الثلاث بذلك.

ويشار إلى أن القرار تم تنسيقه فيما بين الدول الثلاث، حسبما أفاد وزير خارجية لاتفيا إدجار رينكيفيتش .