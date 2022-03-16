على خطى الولايات المتحدة.. اليابان تستعد لتجريد روسيا من وضع "الدولة الأكثر تفضيلاً"

اليابان - (أ ش أ)

كشف مصدر حكومي ياباني، اليوم الأربعاء، أن اليابان تعتزم تجريد روسيا من وضع "الدولة الأكثر تفضيلا"، وذلك على خطى الولايات المتحدة والدول الأوروبية؛ على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن "هذا الوضع يمنح روسيا بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية أفضل شروط تجارية ممكنة على المنتجات الرئيسة".

وتعهدت مجموعة السبع - بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي - باتخاذ إجراءات مستقلة لوقف معاملة "الدولة الأكثر تفضيلا".

وأدانت مجموعة الدول السبع بشدة العملية الروسية في أوكرانيا ونسقت ردودها لعزل روسيا.. وأزالت الدول الكبرى بعض البنوك الروسية من شبكة /سويفت/ للمدفوعات الدولية لتعطيل تحويلات الأموال وتوجيه ضربة للاقتصاد الروسي.