"سنتكيف مع الواقع الجديد".. بوتين: العقوبات الغربية "ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي"

وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الاقتصاد الروسي بالتأكيد سيتكيف مع الواقع الجديد، سوف نعزز سيادتنا التكنولوجية والعلمية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الروسي يمتلك جميع الموارد اللازمة لحل المهام طويلة الأجل.

واعتبر بوتين، العقوبات الغربية ضد بلاده بأنها "ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره"، ودعا لمواجهة الضغط الخارجي بأقصى قدر من الحرية ودعم مبادرة ريادة الأعمال، ويجب على السلطات تقليل الحواجز الإدارية للأعمال.

وأعلن زيادة الحد الأدنى للأجور وتكاليف المعيشة ورواتب موظفي الدولة والمزايا الاجتماعية والمعاشات التقاعدية.

وحث المصدرين في روسيا على عدم خفض الإنتاج، وتوجيه البضائع إلى السوق المحلية بهدف خفض الأسعار.

وقال إن موسكو أحبطت "الحرب الخاطفة" الاقتصادية الغربية التي تهدف إلى "تدمير" روسيا.