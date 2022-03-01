"تطالب بخفض التصعيد".. الإمارات تتسلم رئاسة الدورة الحالية لمجلس الأمن

وكالات

تسلمت الإمارات رسميًا مساء الثلاثاء، رئاسة الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي عن شهر مارس، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية

وقالت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة، إن بلادها ترأس مجلس الأمن الدولي في وقت يشهد العالم فيه أزمات عدة.

وطالبت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، بخفض التصعيد بشأن أزمة أوكرانيا، وضرورة الحوار بين موسكو وكييف لحل الأزمة.

وتابعت أن الإمارات خصصت 5 ملايين دولار لدعم عمليات الإغاثة الإنسانية في أوكرانيا.