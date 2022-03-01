تونس تجلي دفعة أولى من رعاياها في أوكرانيا

تونس - (د ب أ):

وصل إلى تونس اليوم الثلاثاء 106 مواطنين تونسيين، من العالقين في أوكرانيا، على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو التونسي في أول رحلة إجلاء .

ووصلت الرحلة الأولى صباح اليوم عبر العاصمة الرومانية بوخارست، حيث تسعى السلطات لإجلاء التونسيين عبر دول جوار أوكرانيا.

وقال مصدر من وزارة الخارجية التونسية مكلف بالاعلام لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه يجري ترتيب رحلة إجلاء ثانية اليوم عبر بولونيا على متن طائرة عسكرية.

وأضاف المصدر أن الخطوط التونسية ستبدأ المشاركة في عمليات الإجلاء بمجرد ارتفاع أعداد الراغبين في العودة إلى تونس.

وتقطعت السبل بعدد من الطلبة التونسيين الذين وجهوا نداءات عبر وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي إلى السلطات التونسية لإجلائهم مع تعطل وسائل النقل الجوية والبرية، فيما ظل بعضهم عالقا في ملاجئ وسط أوكرانيا تحسبا لقصف روسي.

ولا يعرف على وجه الدقة أعداد الجالية التونسية في أوكرانيا ولكن معظمهم طلبة يدرسون بالجامعات.