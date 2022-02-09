الصحة العالمية: انخفاض إصابات كورونا بنسبة 17% على مستوى العالم

09:22 م الأربعاء 09 فبراير 2022
الصحة العالمية: انخفاض إصابات كورونا بنسبة 17% على مستوى العالم

منظمة الصحة العالمية

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سويسرا - (أ ش أ)

انخفضت حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 17 في المائة في جميع أنحاء العالم في الأسبوع بين 31 يناير و 6 فبراير مقارنة بالأسبوع السابق، على الرغم من أن معدل الوفيات العالمي ارتفع بنسبة سبعة في المائة، وفقًا لتقرير الأوبئة الأسبوعي لمنظمة الصحة العالمية الصادر اليوم .

ووجد التقرير أيضًا أن متغير أوميكرون يسود بشكل متزايد، ويشكل ما يقرب من 97 في المائة من جميع الحالات التي تم تسجيلها على منصة تتبع الفيروسات الدولية GISAID في آخر 30 يومًا.

وبشكل عام، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 19 مليون حالة إصابة جديدة بـ كوفيد-19 وأقل بقليل من 68 ألف حالة وفاة جديدة في الأسبوع بين 31 يناير و 6 فبراير.

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Asha
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