روسيا تدعو حركة طالبان إلى تكثيف جهود محاربة الإرهاب

روسيا - (أ ش أ)

دعت روسيا حكومة طالبان إلى تكثيف جهود مكافحة الإرهاب في أفغانستان، بحسب ما جاء على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء.

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية: "ندعو أفغانستان إلى عدم فقدان التركيز فيما يتعلق بقضية التهديد الإرهابي وتكثيف جهود مكافحة الإرهاب"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وأضافت أن روسيا تشارك المجتمع الدولي مخاوفه بشأن مخاطر انتشار الجماعات الإرهابية في أفغانستان وامتداد تأثيرها إلى خارج البلاد.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن حكومة طالبان المؤقتة في أفغانستان أظهرت في السابق تصميمها على مواجهة تنظيم داعش وخلايا إرهابية أخرى.

يذكر أنه في أغسطس 2021، سيطرت حركة طالبان على الحكم في أفغانستان وشكلت حكومة مؤقتة في سبتمبر. ومنذ ذلك الحين، أثار المجتمع الدولي مخاوف بشأن حقوق الإنسان وحرية الصحافة في البلاد، فضلاً عن تزايد التهديد الإرهابي.