ماكرون في برلين لإجراء محادثات مع المستشار الألماني بشأن الأزمة الأوكرانية

برلين - (ا ف ب)

بعد جولته المكوكية في موسكو وكييف، يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء جولته الدبلوماسية لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية، إذ وصل إلى العاصمة الألمانية برلين للقاء المستشار أولاف شولتز للتباحث بشأن هذه الأزمة ومناقشة مقترحات لخفض حدة التوتر بين البلدين الجارين. وعاد المستشار الألماني لتوه من العاصمة الأمريكية واشنطن بعد قمة جمعته مع الرئيس جو بايدن.

عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء في برلين محادثات مع المستشار أولاف شولتز تتناول الأزمة الأوكرانية التي كانت محور زيارتين قام بهما إلى موسكو وكييف في محاولة لخفض حدة التوتر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا.

وتبع جلسة المحادثات مؤتمر صحفي جمع ماكرون وشولتز والرئيس البولندي أندريه دودا، أكد فيه ماكرون على "العمل سويا على مقترحات حل الأزمة". فيما قال شولتز إن ألمانيا وفرنسا وبولندا "موحدة" في هدف المحافظة على السلام في أوروبا.

والمستشار شولتز الذي عاد لتوه من الولايات المتحدة حيث عقد قمة في البيت الأبيض مع الرئيس جو بايدن تمحورت في جزء أساسي منها حول الأزمة الأوكرانية، سيستضيف كلا من ماكرون والرئيس البولندي أندريه دودا حول عشاء عمل.