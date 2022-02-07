الأمين العام للناتو يعلق على دعم بكين لروسيا في أزمة أوكرانيا

بروكسل - (د ب أ)

رد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الاثنين، على مطالب روسيا والصين بإنهاء توسع الحلف وسط مواجهة بشأن أوكرانيا.

وفي معرض رده على البيان الروسي الصيني المشترك الذي صدر الأسبوع الماضي ، قال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي في بروكسل: "هذه محاولة لحرمان الدول ذات السيادة من حقها في اختياراتها الخاصة المنصوص عليها في الوثائق الدولية الرئيسية".

وأضاف أمين عام الناتو، أنه يتعين على العالم "ألا يعود إلى عصر مناطق النفوذ حيث تفرض القوى الكبرى على الآخرين ما يمكنهم فعله أو ما لا يمكنهم القيام به".

يشار إلى أن عددا من دول أوروبا الشرقية التي كانت فيما مضى جزءا من الاتحاد السوفيتي، انضمت إلى حلف الناتو مع نهاية الحرب الباردة في مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وتسعى أوكرانيا إلى الانضمام إلى حلف الناتو ، ولكنها ليست عضوا فيه، وعليه فإنها ليست جزءا من اتفاق الدفاع المشترك للحلف، في حين أبدت موسكو اعتراضها الشديد على عزم جارتها الانضمام لعضوية الحلف الغربي.