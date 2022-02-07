الأمين العام للناتو يعلق على دعم بكين لروسيا في أزمة أوكرانيا

07:49 م الإثنين 07 فبراير 2022
الأمين العام للناتو يعلق على دعم بكين لروسيا في أزمة أوكرانيا

ينس ستولتنبرج

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

بروكسل - (د ب أ)

رد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الاثنين، على مطالب روسيا والصين بإنهاء توسع الحلف وسط مواجهة بشأن أوكرانيا.

وفي معرض رده على البيان الروسي الصيني المشترك الذي صدر الأسبوع الماضي ، قال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي في بروكسل: "هذه محاولة لحرمان الدول ذات السيادة من حقها في اختياراتها الخاصة المنصوص عليها في الوثائق الدولية الرئيسية".

وأضاف أمين عام الناتو، أنه يتعين على العالم "ألا يعود إلى عصر مناطق النفوذ حيث تفرض القوى الكبرى على الآخرين ما يمكنهم فعله أو ما لا يمكنهم القيام به".

يشار إلى أن عددا من دول أوروبا الشرقية التي كانت فيما مضى جزءا من الاتحاد السوفيتي، انضمت إلى حلف الناتو مع نهاية الحرب الباردة في مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وتسعى أوكرانيا إلى الانضمام إلى حلف الناتو ، ولكنها ليست عضوا فيه، وعليه فإنها ليست جزءا من اتفاق الدفاع المشترك للحلف، في حين أبدت موسكو اعتراضها الشديد على عزم جارتها الانضمام لعضوية الحلف الغربي.

ينس ستولتنبرج روسيا الصين أزمة أوكرانيا

الخبر التالى:

الجزائر تدين الاعتداء على جدارية الأمير عبد القادر بفرنسا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2301

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

3321

متعافون اليوم

439651

إجمالي الإصابات

22936

إجمالي الوفيات

372332

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| صلاح على رأس 3 نجوم مصريين بالتشكيل المثالي لكأس أمم أفريقيا 2021

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا