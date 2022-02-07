الناتو: مستمرون في تعزيز تواجدنا في شرق أوروبا حتى عام 2024

07:25 م الإثنين 07 فبراير 2022
الناتو: مستمرون في تعزيز تواجدنا في شرق أوروبا حتى عام 2024

الناتو

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المملكة المتحدة - (أ ش أ)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، إن الحلف بدأ تعزيز تواجده في شرق أوروبا منذ عدة أسابيع ويستمر ذلك حتى عام 2024.
وأضاف ستولتنبرج خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البولندي أندريه دودا، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الاثنين: "الناتو عزز تواجده في شرق أوروبا منذ عدة أسابيع ويستمر ذلك حتى 2024، كما رفع استعداده للانتشار السريع لأكثر من 40 ألف عسكري في حالة التصعيد".
وأضاف: "إذا أرادت روسيا تخفيض عدد قوات الناتو في المنطقة، فعليها أن تسحب قواتها من دونباس".

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Asha
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