الاتحاد الإفريقي يعين فيونا لورتان نائبة للممثل الخاص لبعثته بالصومال

05:17 م الإثنين 07 فبراير 2022
الاتحاد الإفريقي يعين فيونا لورتان نائبة للممثل الخاص لبعثته بالصومال

الاتحاد الافريقي ارشيفية

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الصومال - (أ ش أ)

عين الاتحاد الإفريقي، اليوم الاثنين، فيونا لورتان، نائبة جديدة للممثل الخاص لبعثة الاتحاد في الصومال، ونائبة لرئيس بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال "أميصوم".

وذكر الاتحاد - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الصومالية - أن لورتان ستلعب دورا مهما في المرحلة القادمة؛ لالتزام الاتحاد بضمان استقرار وأمن الصومال.

يذكر أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالية قد أعلنت، في نوفمبر الماضي، أن نائب الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي في الصومال سيمون مولونغو "شخص غير مرغوب فيه"، وطالبته بمغادرة البلاد.

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Asha
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