السودان يشيد بدور المنظمات الإقليمية والدولية في دعم سكان دارفور

05:14 م الإثنين 07 فبراير 2022
السودان يشيد بدور المنظمات الإقليمية والدولية في دعم سكان دارفور

وزارة الخارجية السودانية

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السودان - (أ ش أ)

أشاد وكيل وزارة الخارجية السودانية المكلف السفير عبدالله عمر بشير، بالدور الذي تضطلع به المنظمات الدولية والاقليمية المعتمدة في دعم سكان إقليم دارفور لتحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدا ضرورة استتباب الأمن في دارفور حتى تقوم المنظمات بالدور المطلوب.

وقدم وكيل وزارة الخارجية السودانية المكلف، اليوم الاثنين، عرضا حول تطورات الأوضاع الأمنية بدارفور، للمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بالسودان، مطالبا بضرورة دعم السودان في هذه الفترة الانتقالية حتى يتم تجاوزها بسلام وتنهض البلاد إلى مآلات التوافق المطلوب.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، أن العرض تناول ثماني نقاط، أهمها ما يتعلق بزيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لإقليم دارفور يومي 2 و 3 فبراير الجاري لبحث ملف الترتيبات الأمنية، حيث تقرر ضرورة حفظ الأمن والسلام بدرافور وحماية المدنيين وإعادة تجميع "حركات الكفاح المسلح" خارج المدن، وتنفيذ حملات مشتركة بعد خروج هذه القوات خارج المدن.

وشدد وكيل وزارة الخارجية السودانية المكلف على عدم التساهل مع أية أنشطة تقودها الحركات غير الموقعة على اتفاق السلام مثل النهب والسلب.

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Asha
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