كورونا في إسرائيل: تسجيل انخفاضا في عدد الإصابات الخطيرة

03:36 م الإثنين 07 فبراير 2022
كورونا في إسرائيل: تسجيل انخفاضا في عدد الإصابات الخطيرة

كورونا في إسرائيل

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وكالات:

سجلت إسرائيل، انخفاضا طفيفا في عدد إصابات فيروس كورونا الخطيرة حيث انخفض العدد إلى 1235 من 1263 في اليوم السابق.

وأعلنت وزارة الصحة، تسجيل 52600 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء إسرائيل خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات التي شوهدت منذ بداية الوباء إلى أكثر من 3.2 مليون.

وبلغ عدد الاختبارات التي أجريت يوم أمس حوالي 187000، وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 28.16 بالمائة.

هذا وتم الإبلاغ عن انخفاض طفيف في الإصابات الخطيرة، حيث انخفض العدد إلى 1235 من 1263 في اليوم السابق. ومع ذلك، ارتفع عدد الوفيات من 9139 إلى 9180 حتى صباح الاثنين.

فيروس كورونا وزارة الصحة إسرائيل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
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إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

3321

متعافون اليوم

439651

إجمالي الإصابات

22936

إجمالي الوفيات

372332

إجمالي المتعافين

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