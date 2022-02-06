العراق: سنعمل بكل جهد لخلق فرص لتفاهمات بين الرياض وطهران

بغداد - (د ب أ)

أكّد وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين اليوم الأحد أنَّ حكومة بلاده ستعمل بكل جُهُدها وتستثمر جميع علاقاتها من أجل خلق فرصة مُناسبة للتفاهمات بين طهران والرياض.

وقال الوزير العراقي خلال إتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن "الحكومة العراقية على إستعداد لأنَّ تلعب دوراً محورياً في إيجاد سُبُل لإبعاد الخطر عن منطقة الخليج وخلق حالة إستقرار وأمان"،حسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

وبحسب البيان فإن الجانبين بحثا تأخر عقد الجولة الخامسة من المباحثات بين السعوديّة-الإيرانيّة وتم تبادل وجهات النظر بهذا الخصوص وضرورة إستمرار التواصل خلال هذه الفترة الحساسة من تاريخ المنطقة والعلاقات الثنائيَّة والتعاون والتنسيق المُشترَك في مجال دعم مرشحي الجانبين في المنظمات الدوليَّة.

كان العراق قد كشف النقاب عن قيام مسؤولين سعوديين وإيرانيين بعقد جولات عدة من المباحثات في العاصمة العراقية، بدأت في أبريل الماضي .

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين إيران والسعودية مقطوعة منذ الثالث من يناير.