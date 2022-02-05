سيارة إسعاف تقترب من بوابة النفق استعدادًا لإخراج ريان وسط انتشار أمني

08:46 م السبت 05 فبراير 2022
سيارة إسعاف تقترب من بوابة النفق استعدادًا لإخراج ريان وسط انتشار أمني

جهود إنقاذ الطفل ريان

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وكالات

اقتربت سيارات الإسعاف من بوابة النفق استعدادًا لإخراج الطفل ريان، وسط انتشار أمني يوحي بقرب خروج الطفل من البئر.

وكانت وسائل إعلام مغربية، ذكرت أن عمليات الحفر الأفقي تستمر وبشكل دقيق يدويًا من فرق مختصة بالحماية المدنية المغربية، من أجل الوصول إلى الطفل ريان، الذي سقط في ثقب مائي غير مغطى وغير مسيج بالقرب من منزل عائلته بقرية إغران بجامعة تمروت بإقليم شفشاون

ونقل موقع "2m" المغربي، عن مصدر بالسلطات المحلية المغربية، قوله، إن عملية الحفر بلغت مرحلة متقدمة وتجري بكثير من الاحتياط لتفادي أي حادث من شأنه التأثير على جهود الإنقاذ.

وتابع أن الفريق المختص من الوقاية المدنية يعمل على إزالة الأتربة في الفجوة الأفقية بشكل تدريجي وحذر لتفادي سقوط أي أتربة أو أحجار وتوفير أقصى ضمانات الحماية للطفل ريان.

وأشار إلى أن الحفر اليدوي الأفقي مستمر وباستعمال أدوات خاصة وبكثير من الحذر خوفًا من انهيار التربة.

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