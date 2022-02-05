قاذفتان روسيتان تحلقان فوق بيلاروسيا وسط التوترات حول أوكرانيا

07:52 م السبت 05 فبراير 2022
قاذفتان روسيتان تحلقان فوق بيلاروسيا وسط التوترات حول أوكرانيا

أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو - (د ب أ)

أرسلت روسيا، اليوم السبت، قاذفتين بعيدتي المدى مزودتين بقدرة نووية في دورية فوق حليفتها بيلاروسيا وسط تصاعد التوترات حول أوكرانيا ، حسبما أفادت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القاذفتين "تى يو - 22 إم 3" مارستا التفاعل مع القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي البيلاروسياية خلال مهمة استغرقت أربع ساعات.

وجاء هذا بعد عدة دوريات مماثلة فوق بيلاروسيا المتاخمة لأكرانيا شمالا.

وجاءت المهمة فى الوقت الذي نقل فيه الكرملين قواته من سيبيريا والشرق الأقصى الى بيلاروسيا للقيام بتدريبات مشتركة كاسحة . وأضاف الانتشار إلى الحشد العسكرى الروسي بالقرب من أوكرانيا مما غذى المخاوف الغربية من غزو محتمل .

وتنفي روسيا نيتها غزو أوكرانيا رغم الحشود العسكرية قرب الحدود.

قاذفتان روسيتان أوكرانيا روسيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2278

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

2001

متعافون اليوم

430480

إجمالي الإصابات

22735

إجمالي الوفيات

362525

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بث مباشر | عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا