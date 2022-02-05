قاذفتان روسيتان تحلقان فوق بيلاروسيا وسط التوترات حول أوكرانيا

موسكو - (د ب أ)

أرسلت روسيا، اليوم السبت، قاذفتين بعيدتي المدى مزودتين بقدرة نووية في دورية فوق حليفتها بيلاروسيا وسط تصاعد التوترات حول أوكرانيا ، حسبما أفادت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القاذفتين "تى يو - 22 إم 3" مارستا التفاعل مع القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي البيلاروسياية خلال مهمة استغرقت أربع ساعات.

وجاء هذا بعد عدة دوريات مماثلة فوق بيلاروسيا المتاخمة لأكرانيا شمالا.

وجاءت المهمة فى الوقت الذي نقل فيه الكرملين قواته من سيبيريا والشرق الأقصى الى بيلاروسيا للقيام بتدريبات مشتركة كاسحة . وأضاف الانتشار إلى الحشد العسكرى الروسي بالقرب من أوكرانيا مما غذى المخاوف الغربية من غزو محتمل .

وتنفي روسيا نيتها غزو أوكرانيا رغم الحشود العسكرية قرب الحدود.