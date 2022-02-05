"العربية": خروج الطفل ريان أصبح وشيكًا

06:49 م السبت 05 فبراير 2022
"العربية": خروج الطفل ريان أصبح وشيكًا

خروج الطفل ريان أصبح وشيكًا

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وكالات

ذكرت وسائل إعلام مغربية، أن خروج الطفل ريان أصبح وشيكًا والكوادر الطبية مستعدة.

هذا ودخل والدا الطفل ريان إلى النفق قبل قليل، وأكدت الكوادر الطبية أن الطفل لا يزال على قيد الحياة.

وأجرى فريق طبي مختص في الإنعاش، الإسعافات الأولية للطفل داخل النفق، استعدادًا لإخراجه من البئر.

وكشف الفريق الطبي أن الطفل ريان مصاب بكسور متعددة، فيما تستعد طائرة إسعافات لنقله عقب خروجه.

ونقلت وسائل إعلام مغربية عن مصدر مسؤول، قوله: "تمت تعبئة مروحية طبية تابعة للدرك الملكي وطاقم طبي وتمريضي متخصص في الإنعاش من أجل التكفل بالطفل ريان بعد إخراجه".

وأضاف المصدر المغربي أن السلطات طوقت المكان بحاجز أمني لتأمين عملية إخراج الطفل ريان ونقله على متن المروحية الطبية لتتبع حالته الصحية.

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