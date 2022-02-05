بولندا تستقبل أولى قوات التعزيز الأمريكية الخاصة إلى أوروبا

06:27 م السبت 05 فبراير 2022
بولندا تستقبل أولى قوات التعزيز الأمريكية الخاصة إلى أوروبا

القوات الأمريكية

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وارسو - (أ ش أ):

وصلت أولى قوات التعزيز الأمريكية الخاصة بأوروبا إلى بولندا اليوم السبت.

وذكرت وكالة الأنباء البولندية أن طائرة تقل جنودا أمريكيين من الفرقة 82 المحمولة جوا هبطت في مطار "جاشونكا" بالقرب من رزيسزو.

ومن المتوقع نشر حوالى 1700 جندى في بولندا، حيث بدأت المعدات العسكرية الأمريكية في الوصول إلى البلاد في وقت سابق من الأسبوع.

وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن خطط لنشر قوات تعزيزية في رومانيا وبولندا وألمانيا.. وصرح المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي بأن هذه القوات لن تقاتل في أوكرانيا، بل ستضمن الدفاع القوي لحلفائنا في الناتو.

هذا المحتوى من

Asha
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