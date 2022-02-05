(مصراوي):

قالت مصادر مغربية، اليوم السبت، إنه تم وصول سيارة إسعاف تقل والدي الطفل ريان إلى موقع النفق الذي حفرته فرق الإنقاذ، وذلك تمهيدًا لإخراجه.

ويقبع ريان منذ أربعة أيام في حفرة عمقها 32 مترا، حيث كان يلعب بالقرب من البئر في بلدة تمروت، على بعد 100 كيلومتر من شفشاون.

وكانت عملية الحفر قد توقفت لفترة وجيزة يوم الجمعة خوفا من حصول انهيار جزئي، ولكن تم استئنافها سريعا في محاولة لإنقاذ الطفل.

وتجعل المخاوف من حدوث انهيار أرضي عملية الإنقاذ أكثر خطورة. ويقترن هذا الخطر بنوع التربة التي هي خليط من الصخور والرمال.

وأنزل عمال الإنقاذ قناع للأكسجين وطعام وماء للطفل، في حين ينتظر فريق طبي في الموقع إخراجه. كما وصلت مروحية إلى مكان الحادث لنقله إلى المستشفى بمجرد إخراجه من البئر.