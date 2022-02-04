مسؤول مغربي يكشف عن المسافة الفاصلة بين رجال الإنقاذ والطفل ريان

وكالات:

أكد المسؤول عن عمليات الحفر لسكاي نيوز عربية، أن "هناك 3 أمتار تفصل فرق الإنقاذ عن الطفل ريان".

وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية، أن ‏شق صخري جزئي اضطر المنقذين إلى وقف عملية الحفر اليدوي من أجل إخراج الطفل ريان من البئر الذي سقط فيه منذ قرابة 70 ساعة.

وتجري محاولات لاحتواء هذا المشكل من طرف رجال الإنقاذ، مع حلول الظلام، ما قد يُعقّد عملية "تحرير الطفل"، وفقا للصحيفة المغربية.

وذكرت صحيفة"هسبريس" المغربية، أن عملية الحفر الأفقي عقب الانتهاء من عملية الحفر العمودي للحفرة الموازية للثقب المائي، الذي سقط فيه الطفل ريان، تتواصل بمدشر إغران بجماعة تمروت بإقليم شفشاون المغربي.

وأوضحت الصحيفة أن فريق الإنقاذ دخل إلى الفجوة الأفقية التي يرتقب أن تؤدي إلى الموقع الذي علق فيه الطفل ريان.

وأفادت وسائل إعلام مغربية، بأن فرق الإنقاذ تبدأ عملية الحفر اليدوي من أجل الوصول إلى الطفل ‎ريان‎.

وتم تداول مقاطع فيديو لعملية الحفر اليدوي لإنقاذ الطفل ريان.

لحظات حاسمة.. فرق الإنقاذ تبدأ عملية الحفر اليدوي الأفقي للوصول إلى #الطفل_ريان.



pic.twitter.com/61p0eXDUTd — لك الله ياوطني. (@H5IfqcEVBQwKlVj) February 4, 2022

ونشرت شبكة "سكاي نيوز عربية" مقطع فيديو لما قالت إنها "اللحظات الأخيرة قبل إنقاذ الطفل ريان".

وتتواصل عمليات الحفر في محاولة لإنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر يبلغ عمقه 32 مترا.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن عمليات الحفر مستمرة على قدم وساق، ومن المتوقع إنتهائها الساعة 8 بتوقيت المغرب.