تكلفته ٥٠٠ مليون دولار.. يخت رئيس أمازون يسبب أزمة في هولندا

وكالات:

تسبب يخت الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، رئيس شركة أمازون، في أزمة داخل هولندا، بعدما تسربت شائعات بنية السلطات تفكيك جسر تاريخي لمرور اليخت الخاص به، الذي بلغ تكلفة تصنيعه ٥٠٠ مليون دولار أمريكي.

وفرض اليخت الجديد للملياردير المؤسس لشركة أمازون، جيف بيزوس، والذي أوشك على الانتهاء، تفكيك جسر في هولندا لإيصاله لمالكه.

يأتي ذلك، بعد أن تطلب وصول اليخت الشراعي البالغ طوله 417 قدماً، المصنوع بواسطة شركة Alblasserdam، إلى المحيط، المرور عبر روتردام، والإبحار عبر جسر فولاذي بارز يُعرف باسم De Hef.

ونفى عمدة مدينة روتردام نية السلطات في بلاده تفكيك الجسر التاريخي كما يشاع، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "بيزنس إنسايدر".

وقال إنه في حالة اللجوء لتفكيك الجسر فإن الملياردير الأمريكي سيتكلف بذلك على نفقته الخاصة.

وسيكون Y721 أحد أكبر اليخوت الشراعية التي تم بناؤها على الإطلاق في هولندا، وقال رئيس مشروع مجلس روتردام، مارسيل والرافينز، إن قرار المدينة بالسماح بتفكيك الجسر، "البديل الوحيد" لإكمال ما تعتبره البلدية "مشروعاً مهماً للغاية" اقتصادياً.

وستتحمل المدينة تكلفة تفكيك الجسر، وقد يتحمل بيزوس، ثاني أغنى شخص في العالم، بعضا من هذه التكاليف.

ويعتبر جسر De Hef رمزاً للتراث الصناعي في روتردام كمركز لبناء السفن، وقد تسببت أخبار هدمه الجزئي في إثارة ضجة بين السكان المحليين، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".