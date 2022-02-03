تأهب أمني في الضفة الغربية لفرض سيادة القانون

كثفت السلطة الفلسطينية من التواجد الأمني في الضفة الغربية؛ بحثًا عن فرض سيادة القانون.

تأتى تحركات الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، لفرض سيادة القانون ورصد كل التجاوزات التي من شأنها تهديد أمن الفلسطينيين في إطار الخطة الحكومية للترويج للضفة كمنطقة آمنة ومشجعة للاستثمار.

ووجه الرئيس أبو مازن بتشجيع الاستثمار في محافظات الضفة عبر الحفاظ على الاستقرار الداخلي؛ لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني بعد سنة صعبة جراء تبعات فيروس كورونا والاقتطاعات الاسرائيلية من أموال المقاصة.

واستنكر المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، استهداف عناصر مسلحة لقوات الأمن الفلسطيني في مدينة نابلس، جبل النار.

وقال الدويكات، إن استهداف قوات الأمن الوطني الفلسطيني؛ لحرف البوصلة عن سياقها الطبيعي لخدمة أجندة الاحتلال عن قصد أو غير قصد.