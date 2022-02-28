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النرويج وفنلندا ترسلان أسلحة مضادة للدبابات إلى أوكرانيا

11:59 م الإثنين 28 فبراير 2022
النرويج وفنلندا ترسلان أسلحة مضادة للدبابات إلى أوكرانيا

الجيش الأوكراني

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كوبنهاجن - (د ب أ)

أعلنت حكومتا النرويج وفنلندا مساء اليوم الاثنين أنهما تريدان إرسال أسلحة إلى أوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي.

وستقوم فنلندا بتزويد أوكرانيا بنحو 1500 من الأسلحة المضادة للدبابات و 2500 من البنادق الهجومية. كما ستتبرع الدولة بنحو 150 ألف خزانة ذخيرة و70 ألفا من مخصصات الإعاشة الميدانية. وقالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين إن "هذا قرار تاريخي لفنلندا".

يشار إلى أن فنلندا ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ولكن تربطهما شراكة تعاون.

وقررت النرويج إرسال نحو ألفي قطعة سلاح مضادة للدبابات طراز إم 72 إلى أوكرانيا.

وفي بيان له قال رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور "لدى النرويج ممارسة مقيدة لتصدير السلع الدفاعية، لكن الوضع في أوكرانيا الآن استثنائي".

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