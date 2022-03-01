"ناسا": نراقب الوضع فيما يتعلق بالتعاون مع روسيا في الفضاء

واشنطن - (د ب أ)

قالت كاثي ليدرز، مديرة الرحلات المأهولة إلى الفضاء بوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، إن الوكالة تواصل مراقبة الوضع فيما يتعلق بالتعاون مع روسيا في مجال الفضاء بعد هجوم موسكو على أوكرانيا.

وأضافت ليدرز اليوم الإثنين أن العمليات الفضائية تسير بشكل طبيعي في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن وكالة ناسا لم تتلق أي مؤشرات من نظيرتها الروسية بعدم الالتزام بمواصلة العمليات الفضائية.

وتابعت ليدرز قائلة إنه يتم النظر أيضا في المرونة التشغيلية الممكنة، ولكنها أكدت بأنه سيكون من المؤسف إذا لم نتمكن من الاستمرار في العمل سويا في الفضاء .

وأوضحت ليدرز أن الفرق الأمريكية والروسية على اتصال دائم، مضيفة أن وكالة ناسا تحصل حاليا على كل الدعم الذي تحتاجه من روسيا.

وقالت ليدرز إن الفرق الأمريكية والروسية تعمل معا "تماما كما كان الحال قبل ثلاثة أسابيع".

من جهتها، أكدت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" في وقت سابق بأنها ترغب في مواصلة التعاون مع الولايات المتحدة في مجال الفضاء، بما في ذلك الحفاظ على تشغيل محطة الفضاء الدولية والرحلات إليها.

واختتمت ليدرز تصريحاتها قائلة إنه من المقرر أن يعود رائد الفضاء الأمريكي مارك فاندي هاي إلى الأرض على متن كبسولة الفضاء الروسية "سويوز"، منوهة إلى أنه يجري الالتزام بهذه الخطة في الوقت الحالي.