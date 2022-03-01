أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

"ناسا": نراقب الوضع فيما يتعلق بالتعاون مع روسيا في الفضاء

12:00 ص الثلاثاء 01 مارس 2022
"ناسا": نراقب الوضع فيما يتعلق بالتعاون مع روسيا في الفضاء

ناسا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

واشنطن - (د ب أ)

قالت كاثي ليدرز، مديرة الرحلات المأهولة إلى الفضاء بوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، إن الوكالة تواصل مراقبة الوضع فيما يتعلق بالتعاون مع روسيا في مجال الفضاء بعد هجوم موسكو على أوكرانيا.

وأضافت ليدرز اليوم الإثنين أن العمليات الفضائية تسير بشكل طبيعي في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن وكالة ناسا لم تتلق أي مؤشرات من نظيرتها الروسية بعدم الالتزام بمواصلة العمليات الفضائية.

وتابعت ليدرز قائلة إنه يتم النظر أيضا في المرونة التشغيلية الممكنة، ولكنها أكدت بأنه سيكون من المؤسف إذا لم نتمكن من الاستمرار في العمل سويا في الفضاء .

وأوضحت ليدرز أن الفرق الأمريكية والروسية على اتصال دائم، مضيفة أن وكالة ناسا تحصل حاليا على كل الدعم الذي تحتاجه من روسيا.

وقالت ليدرز إن الفرق الأمريكية والروسية تعمل معا "تماما كما كان الحال قبل ثلاثة أسابيع".

من جهتها، أكدت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" في وقت سابق بأنها ترغب في مواصلة التعاون مع الولايات المتحدة في مجال الفضاء، بما في ذلك الحفاظ على تشغيل محطة الفضاء الدولية والرحلات إليها.

واختتمت ليدرز تصريحاتها قائلة إنه من المقرر أن يعود رائد الفضاء الأمريكي مارك فاندي هاي إلى الأرض على متن كبسولة الفضاء الروسية "سويوز"، منوهة إلى أنه يجري الالتزام بهذه الخطة في الوقت الحالي.

ناسا روسيا الفضاء

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1521

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

1213

متعافون اليوم

482248

إجمالي الإصابات

24040

إجمالي الوفيات

412161

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال شهر شعبان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا