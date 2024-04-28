إعلان

BBC

إجراء انتخابات تكميلية في مجلس النواب الياباني

10:59 ص الأحد 28 أبريل 2024

مجلس النواب الياباني

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

طوكيو - (د ب ا)

بدأت اليوم الأحد في اليابان الانتخابات التكميلية في مجلس النواب الياباني لشغل ثلاثة مقاعد شاغرة، في ظل تراجع شعبية رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بسبب فضيحة مالية أدت لاضمحلال ثقة المواطنين في حزبه الليبرالي الديمقراطي.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الانتخابات الوطنية الأولى منذ ظهور الفضيحة للعلن العام الماضي تتعلق بمقاعد في مقاطعات شيمان وناجازاكي وطوكيو، وهى المقاعد التي كان يشغلها الحزب الليبرالي الديمقراطي قبل أن تصبح شاغرة.

وكان الحزب الحاكم، الذي يترأسه كيشيدا، قد خضع للتدقيق عقب أن أغفل بعض أعضائه عن الإفصاح عن جزء من دخلهم من حفلات جمع الأموال.

وفي ظل تراجع شعبية الحزب في أعقاب الفضيحة، لم يطرح الحزب الليبرالي الديمقراطي مرشحين في منطقة 15 بطوكيو و 3 في ناجازاكي، حيث ركز على الدفاع عن المقعد في دائرة 1 في شيمان، التي تعرف بالمعقل التقليدي للمحافظين.

مجلس النواب الياباني طوكيو فوميو كيشيدا حزب الليبرالي الديمقراطي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* مكسبها 100 ألف دولار.. السيسي يوجه رسالة على الهواء لأولياء الأمور
* أجواء حارة وأمطار رعدية.. تعرف على طقس الأسبوع الجاري