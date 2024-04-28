إجراء انتخابات تكميلية في مجلس النواب الياباني

طوكيو - (د ب ا)

بدأت اليوم الأحد في اليابان الانتخابات التكميلية في مجلس النواب الياباني لشغل ثلاثة مقاعد شاغرة، في ظل تراجع شعبية رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بسبب فضيحة مالية أدت لاضمحلال ثقة المواطنين في حزبه الليبرالي الديمقراطي.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الانتخابات الوطنية الأولى منذ ظهور الفضيحة للعلن العام الماضي تتعلق بمقاعد في مقاطعات شيمان وناجازاكي وطوكيو، وهى المقاعد التي كان يشغلها الحزب الليبرالي الديمقراطي قبل أن تصبح شاغرة.

وكان الحزب الحاكم، الذي يترأسه كيشيدا، قد خضع للتدقيق عقب أن أغفل بعض أعضائه عن الإفصاح عن جزء من دخلهم من حفلات جمع الأموال.

وفي ظل تراجع شعبية الحزب في أعقاب الفضيحة، لم يطرح الحزب الليبرالي الديمقراطي مرشحين في منطقة 15 بطوكيو و 3 في ناجازاكي، حيث ركز على الدفاع عن المقعد في دائرة 1 في شيمان، التي تعرف بالمعقل التقليدي للمحافظين.