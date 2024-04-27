33 من أسراها مقابل سجناء أمنيين فلسطينيين.. مقترح إسرائيلي لصفقة التبادل

مصراوي

قالت القناة الـ14 الإسرائيلية، إن تل أبيب اقترحت أن تفرج حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن 33 من الأسرى لدى المقاومة مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الأمنيين الفلسطينيين.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها تسلمت رد إسرائيل الرسمي على موقف الحركة الذي سُلم للوسيطين المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل، بخصوص صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وفي تصريح صحفي، قال خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية: "تسلمت حركة حماس اليوم رد الاحتلال الصهيوني الرسمي على موقف الحركة الذي سلم للوسيطين المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل"، حسب وكالة أنباء "سما" الفلسطينية اليوم.

وأضاف: "ستقوم الحركة بدراسة هذا المقترح وحال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها".

وفي إطار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، أفادت قناة "كان" الإسرائيلية أمس الجمعة أن مسؤولا كبيرا في الحكومة اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى مشددا على أنه يضع الكثير من العقبات دونه.

وقالت مصادر إن هناك تقدما ملحوظا في مفاوضات الهدنة بقطاع غزة، فيما أبلغت تل أبيب القاهرة بأنها "جادة" في اعتزامها الهجوم على رفح وأن المفاوضات الحالية هي الفرصة الأخيرة قبل الهجوم.

ويتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضغوط متزايدة للتوصل إلى هدنة مع الحركة الفلسطينية وسط مخاوف دولية بشأن خططه لشن هجوم على مدينة رفح في جنوب غزة حيث يحتمي هناك نحو مليون لاجئ، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ولطالما أشارت إسرائيل إلى نيتها شن عملية برية في رفح لتحقيق هدفها المتمثل في القضاء على حماس. ويقدر مسؤولون عسكريون إسرائيليون أن ما بين 5000 و8000 مقاتل من حماس يتحصنون هناك، إلى جانب بعض قادتها، الذين يمثلون الخط الأخير لدفاعها.

كما تتصاعد الاحتجاجات داخل إسرائيل على مصير الأسرى، خاصة منذ أن نشرت حماس مقطع فيديو مؤخرا لمواطن أمريكي إسرائيلي، 23 عاما، في أول علامة على الحياة منذ أسره.

وقالت إسرائيل لوفد مصري رفيع المستوى أجرى زيارة أمس الجمعة لإسرائيل إنها قدمت تنازلات كبيرة وأن العرض الأخير يمثل "فرصة اللحظة الأخيرة" للتوصل إلى اتفاق قبل دخولها رفح، وفقا لما ذكرته القناة 12، نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لم يتم الكشف عن هويته.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت "بعدم الراحة" حتى يتم إطلاق سراح كل الأسرى.