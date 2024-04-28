إعلان

BBC

قتيل في إطلاق نار في ألمانيا واعتقال مشتبه به

11:51 ص الأحد 28 أبريل 2024

الشرطة الألمانية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

دوسلدورف - (د ب أ)

قُتل شخص في واقعة إطلاق نار بمدينة دوسلدورف الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وقال متحدث باسم الشرطة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم القبض على شخص مشتبه به.

ووفقا للبيانات، تم إطلاق النار في حوالي الساعة 45ر2 صباحا (التوقيت المحلي) في شارع "هيرتسوج شتراسه".

ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطين في الجريمة، التي لم تتضح بعد أيضا خلفياتها.

وقال المتحدث إن الشرطة باشرت التحقيق بالتنسيق مع المدعي العام.

ومن المتوقع الكشف عن مزيد من المعلومات في وقت لاحق اليوم.

الشرطة الالمانية ألمانيا إطلاق نار اعتقال مشتبه به
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إسرائيل وأمريكا تعملان على عرقلة صدور مذكرة اعتقال دولية ضد نتنياهو

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* مكسبها 100 ألف دولار.. السيسي يوجه رسالة على الهواء لأولياء الأمور
* أجواء حارة وأمطار رعدية.. تعرف على طقس الأسبوع الجاري